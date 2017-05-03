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  3. 03 Mayıs 2017 16:50

Aldatıldığını iddia eden kadının isyanı

Samsun'da eşinin kendisini aldattığını iddia eden 42 yaşındaki kadın, sokak ortasında çılgına dönerek kocasına isyan etti.

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Bingölde C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi
Bingölde C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi
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20 yıldır günlerini mezarlıklarda geçiriyor
20 yıldır günlerini mezarlıklarda geçiriyor
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Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kasetçilik
Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kasetçilik
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Elinin hamuruyla erkeklerin bile zorlandığı işlerin üstesinden geliyor
Elinin hamuruyla erkeklerin bile zorlandığı işlerin üstesinden geliyor
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Beykozda batan barç havadan görüntülendi
Beykozda batan barç havadan görüntülendi
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nevzat Yalçıntaşı anlattı
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nevzat Yalçıntaşı anlattı