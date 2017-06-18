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  3. 18 Haziran 2017 14:45

Aldattığını düşündüğü karısını öldürdü, Pişmanım dedi

Adana'da kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldüren zanlı koca, gözyaşları içinde "Pişmanım, eşimi çok seviyordum" dedi.

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Beyin ameliyatı oldu, mani söylemeden duramıyor
Beyin ameliyatı oldu, mani söylemeden duramıyor
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Şehit oğlundan babasına sürpriz
Şehit oğlundan babasına sürpriz
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LYS'ye girebilmek için kırık ayağındaki alçıyı da söktü ama!..
LYS'ye girebilmek için kırık ayağındaki alçıyı da söktü ama!..
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Şehit babasının Babalar Gününde büyük acısı
Şehit babasının Babalar Gününde büyük acısı
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Yük gemisi plajda karaya oturdu
Yük gemisi plajda karaya oturdu
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Soba ustası küp klima yaptı
Soba ustası küp klima yaptı