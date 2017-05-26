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  3. 26 Mayıs 2017 15:15

Alev alan elektrik saati, bina sakinlerini sokağa döküldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan elektrik saati yangını vatandaşları sokağa döktü.

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