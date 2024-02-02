Alev Alatlı hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören yazar ve eğitimci Alev Alatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeni ile yaşamını kaybetti.

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