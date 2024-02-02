Anasayfa Video Galeriler Gündem Alev Alatlı hayatını kaybetti Alev Alatlı hayatını kaybetti 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 17:50 Bir süredir tedavi gören yazar ve eğitimci Alev Alatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeni ile yaşamını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bd013ec47cd18981058f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tren, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da takıntılı aşık dehşeti! İngilizce öğretmenini öldürdü AK Parti'nin İBB adayı Kurum'dan CHP'li seçmene ''Gönül Sözleşmesi'' çağrısı Türkiye’nin ilk AVM’siydi, şimdi in cin top oynuyor Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi Yüzsüz telefon dolandırıcısından polise ilginç soru İzmir’de bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör tutuklandı Kiloları nedeniyle hedef alınan diyetisyen isyan etti Fiyatıyla altını bile solladı! Adedi 100 TL'ye satılıyor!