Anasayfa Video Galeriler Gündem Alev alev yanan aracını söndürmek isterken ölümden döndü Alev alev yanan aracını söndürmek isterken ölümden döndü 21 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 16:15 Güncelleme: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:15 Aksaray’da seyir halinde alevler içinde yanan aracını söndürmek isteyen sürücü yanarak ağır yaralandı. Yanan araç metal yığını haline gelirken ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6533ceedfcb4de0987112bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu Tekstil atölyesi alev topuna döndü Kanserin doğal çözümünün hasadı başladı Can Yaman'dan hayranına skandal hareket Engelli yolcuya eziyetin cezası bu oldu İstanbul'da polis yelekli milyonluk gasp kamerada 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi