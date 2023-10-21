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Alev alev yanan aracını söndürmek isterken ölümden döndü

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Aksaray’da seyir halinde alevler içinde yanan aracını söndürmek isteyen sürücü yanarak ağır yaralandı. Yanan araç metal yığını haline gelirken ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

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