  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Ocak 2019 22:20

Alev topuna dönen evde uyuyanları taş atarak uyandırdılar

Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sırasında evde uyuyan 4 kişi, vatandaşların taş atması sonucu uyanarak son anda kurtuldu. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurdela Sokak içerisinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evin birinci...

Bilgin Pro
Video Galeri
“Çıksınlar resmi rakamları yalanlasınlar”
“Çıksınlar resmi rakamları yalanlasınlar”
Video Galeri
İstanbul’un barajlarında kar bereketi
İstanbul’un barajlarında kar bereketi
Video Galeri
Trafikte makas atan 3 sürücüye 7 bin lira ceza
Trafikte makas atan 3 sürücüye 7 bin lira ceza
Video Galeri
Haydar Baş'a uzun namlulu silahlarla operasyon
Haydar Baş'a uzun namlulu silahlarla operasyon
Video Galeri
Eninde sonunda o da gelecek
"Eninde sonunda o da gelecek"
Video Galeri
Kar altında hayvanların muhteşem görüntüleri
Kar altında hayvanların muhteşem görüntüleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM