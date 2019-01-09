Alev topuna dönen evde uyuyanları taş atarak uyandırdılar
09 Ocak 2019 22:20
Alev topuna dönen evde uyuyanları taş atarak uyandırdılar
Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sırasında evde uyuyan 4 kişi, vatandaşların taş atması sonucu uyanarak son anda kurtuldu. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurdela Sokak içerisinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evin birinci...