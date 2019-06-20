Alevler arasında kalan 3 kadınının yardımına itfaiye koştu
20 Haziran 2019 09:40
Alevler arasında kalan 3 kadınının yardımına itfaiye koştu
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında dairede bulunan 6 kadından 3’ü kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, dumandan etkilenen 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre evde kalan 6...