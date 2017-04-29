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  3. 29 Nisan 2017 17:20

Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı

Kastamonu’da çıkan yangında hayatını kaybeden kayıp kadının enkazın altında kalan cesedine ulaşılamadı. Cesede ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı.

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