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  3. 04 Ağustos 2019 16:00

Alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Silivri’de bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Silivri Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri...

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