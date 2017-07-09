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  3. 09 Temmuz 2017 15:15

Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı

El Salvador’da Maliye Bakanlığı binasında çıkan yangında bir kişi, kendini boşluğa bıraktı.

Video Galeri
Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
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Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma
Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma
Video Galeri
Hamburgu festival havasında temizlediler
Hamburgu festival havasında temizlediler
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Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik
Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik
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Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı
Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı
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İlham Aliyev, Petrol Kongresi için İstanbulda
İlham Aliyev, Petrol Kongresi için İstanbulda