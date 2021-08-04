Anasayfa Video Galeriler Gündem Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor 04 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 20:15 Milas'ta alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaştı. Termik santralin tahliye edildiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610acb2c42553c6ddd6668c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoparkta büyük yangın: 86 araç kül oldu Beyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti Vali mangal için mesaj atanlara sitem etti: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü? Rus uçağının suyu boşluğa döktüğü anlar kamerada Yangından kaçan kelebek, vatandaşın elinden su içti Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Ukrayna parlamentosunda bombalı saldırgan paniği İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz'' Çin'de yapay zekalı restoran açıldı