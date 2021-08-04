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  4. Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor

Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor

Milas'ta alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaştı. Termik santralin tahliye edildiği öğrenildi.

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