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  4. Alex De Souza'nın Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu

Alex De Souza'nın Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un gelecek sezon teknik direktörlüğünü yapacak olan Alex de Souza, akşam saatlerinde havalimanında coşkuyla karşılandı. Souza, "En büyük Antalyaspor" dedi.

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