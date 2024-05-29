Alex De Souza'nın Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un gelecek sezon teknik direktörlüğünü yapacak olan Alex de Souza, akşam saatlerinde havalimanında coşkuyla karşılandı. Souza, "En büyük Antalyaspor" dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6656dadd45a7a410b20bc923" allowfullscreen></iframe>