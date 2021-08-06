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  4. Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!''

Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!''

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu da ölü bulundu. Çakır’ın babası Mehmet Esen canlı yayında isyan etti.

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