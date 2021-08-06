Anasayfa Video Galeriler Gündem Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!'' Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!'' 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 16:05 Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu da ölü bulundu. Çakır’ın babası Mehmet Esen canlı yayında isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d339adce341019a5cf2e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şahan Gökbakar güzel haberi verdi: ''Biz kazandık!'' İstanbul'da esnaf ortalığı savaş alanına çevirdi Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı İsanbul'daki korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı Jartiyer bile var! Bakın yardım diye ne gönderdiler! Su değil zam içiyoruz... Afiyet olsun! Damacana suya 1,5 ayda 5'inci zam Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...'' Ankara'da kan donduran görüntü: Tartıştığı motosikletliye böyle çarptı İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti