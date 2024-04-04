Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile güzel oyuncu Serel Yereli yaz sezonun başladığını İstanbul Boğazı'nın serin sularında bu video ile ilan etti.

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