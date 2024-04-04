Anasayfa Video Galeriler Gündem Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 07:35 Güncelleme: 04 Nisan 2024 Perşembe 07:35 Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile güzel oyuncu Serel Yereli yaz sezonun başladığını İstanbul Boğazı'nın serin sularında bu video ile ilan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e2e17e2bff229600feec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri 81 ilde dev operasyon: 2 bin 66 gözaltı var Japonya'da 6,1 büyüklüğünde büyük deprem AK Parti'nin DEM Parti başvurularına ret İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü