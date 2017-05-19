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  3. 19 Mayıs 2017 12:17

Aleyna Tilki kıyafetleriyle havuza atladı

Yaptığı paylaşımlar ve söylediği sözler ile gündemde olan Aleyna Tilki'den yine çok konuşulacak paylaşım...

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