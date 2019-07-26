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  3. 26 Temmuz 2019 15:42

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel şarkı söyledi

Şarkılarıyla milyonları coşturan Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel mutfakta şarkı söyledi. Tilki'nin annesinin performansı sosyal medyada gündem oldu.

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