Anasayfa Video Galeriler Gündem Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım 31 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 10:06 Güncelleme: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 10:06 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Paris 2024 Olimpiyatları için A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel olarak hazırladığı "Sultanım" şarkısı yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a9e29276cff976420f7e87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Nursel Ergin boşandığı eşiyle dudak dudağa pozlarla aşk tazeledi Defne Samyeli'nin buz gibi küvette zor anları kamerada İzmir'de sır cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü İstanbul'da iş yeri kurşunlayan çeteye operasyon: Gözaltılar var Bu da SMS vahşeti: Kız arkadaşına attığı SMS için öldürüp, videosunu çekti Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Urla'da orman yangını 2'nci gününde, evler tahliye edildi Telefonundan terör örgütü fotoğrafları çıkan kızdan ilginç savunma