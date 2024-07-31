Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Paris 2024 Olimpiyatları için A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel olarak hazırladığı "Sultanım" şarkısı yayınlandı.

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