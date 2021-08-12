Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla en az kızı Aleyna Tilki kadar gündemde yer alan anne Havva Öztel sosyal medyada bu videosu ile olay oldu.

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