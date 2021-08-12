  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla en az kızı Aleyna Tilki kadar gündemde yer alan anne Havva Öztel sosyal medyada bu videosu ile olay oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti
Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler
Sokakta Suriyelilere küfür edip videoyu sosyal medyada yayınladı
Selin vurduğu Kastamonu'nda okul camında ölüm kalım savaşı
''Altındağ'' diye paylaşılan görüntü başka ülkeden çıktı
Nurgül Yeşilçay'ı gören tanıyamadı
Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa bu yanıtı verdi
Sinop'ta kara ile deniz birbirine karıştı!
Sinop, Kastamonu ve Bartın'dan en can alıcı görüntüler