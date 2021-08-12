Anasayfa Video Galeriler Gündem Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 15:10 Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla en az kızı Aleyna Tilki kadar gündemde yer alan anne Havva Öztel sosyal medyada bu videosu ile olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61150fb7e47c331acb3b7bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler Sokakta Suriyelilere küfür edip videoyu sosyal medyada yayınladı Selin vurduğu Kastamonu'nda okul camında ölüm kalım savaşı ''Altındağ'' diye paylaşılan görüntü başka ülkeden çıktı Nurgül Yeşilçay'ı gören tanıyamadı Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa bu yanıtı verdi Sinop'ta kara ile deniz birbirine karıştı! Sinop, Kastamonu ve Bartın'dan en can alıcı görüntüler