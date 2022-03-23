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  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme geldi.

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