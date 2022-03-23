Anasayfa Video Galeriler Gündem Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi... Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi... 23 Mart 2022 Çarşamba Saat: 21:35 Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623b6873d13bb719d55e99b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG üretim tesisinden yeni görüntüler! Robotlar provalara başladı AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı'na soğuk duş Rusya, Ukrayna'nın S-300'lerini böyle imha etti Akşener: ''Erdoğan nihayet gerçeği itiraf etti'' Hırsızlardan bıkan ev sahibi sorunu kökten çözdü! Şaşkına çeviren önlem İstanbul'da Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli ortalığı karıştırdı Antalya uçağında ağlayan bebek krizi! Deliye dönen kadın önüne geleni tokatladı Taksici ile kadın yolcu tartışması kamerada: ''20 TL vereceksiniz esir alıyorsunuz'' İstanbul'da lüks rezidans vurgunu iddiası