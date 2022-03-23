Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi...

2,5 milyon küçükbaş hayvan Katar’a mı gönderildi

Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Bakan Nebati de görevden alınacak''

2,5 milyon küçükbaş hayvan Katar’a mı gönderildi

Pandemi bitiyor, kavgası bitmiyor! Yine bir otobüs, yine bir maske kavgası