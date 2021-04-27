Anasayfa Video Galeriler Gündem Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi 27 Nisan 2021 Salı Saat: 17:11 Son günlerde estetik yaptırdığı iddiasıyla gündem olan genç müzisyen Aleyna Tilki'nin annesi adeta kızına meydan okuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60881b7b1bac6e25111f7273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi. İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı Tam kapanmayı duyan kuyruğa girdi! Doktor ameliyat sırasında fenalaşınca... İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu Bakan açıkladı; turizmciler de aşı sırasına alındı! Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: İstanbul depremi yakın