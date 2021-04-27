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  4. Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi

Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi

Son günlerde estetik yaptırdığı iddiasıyla gündem olan genç müzisyen Aleyna Tilki'nin annesi adeta kızına meydan okuyor.

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