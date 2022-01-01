Anasayfa Video Galeriler Gündem Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı 01 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 16:56 Şarkıcı Aleyna Tilki’nin sahne aldığı sırada evine girmeye çalışan saplantılı “hayran” Muhammed E. A. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şahsın eve girmeye çalıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d05d75c175540fde5f5183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki At yarışında yürekleri ağza getiren kaza Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük tesadüf Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı! Dün fırtına bugün deniz keyfi... Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi Sarı zam kuyruğu böyle görüntülendi Taksiciden polisin önünde yolcuya fırça