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  4. Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı

Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin sahne aldığı sırada evine girmeye çalışan saplantılı “hayran” Muhammed E. A. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şahsın eve girmeye çalıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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