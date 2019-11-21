  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Kasım 2019 23:10

Aleyna Tilki'nin Sen affetsen ben affetmem performansı olay oldu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, konuk olduğu bir programda seslendirdiği Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısıyla beğeni topladı.

Video Galeri
Çukur'da yeni fragman yayınlandı! Yamaç'ın sırrı ortaya mı çıkıyor ?
Çukur'da yeni fragman yayınlandı! Yamaç'ın sırrı ortaya mı çıkıyor ?
Video Galeri
İnanılmaz olay! Bu patlamadan sağ kurtuldular
İnanılmaz olay! Bu patlamadan sağ kurtuldular
Video Galeri
Marmara Denizi'nin derinliklerinden kötü haber geldi
Marmara Denizi'nin derinliklerinden kötü haber geldi
Video Galeri
İstanbul'da taciz dayağı! Mahalleli öldürüyordu
İstanbul'da taciz dayağı! Mahalleli öldürüyordu
Video Galeri
Ankara Üniversitesi'nde sağcı ve solcu öğrenciler birbirine girdi
Ankara Üniversitesi'nde sağcı ve solcu öğrenciler birbirine girdi
Video Galeri
Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti
Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM