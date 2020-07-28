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  3. 28 Temmuz 2020 15:20

Aleyna Tilki'nin süper minili paylaşımı olay oldu

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki son paylaşımında giydiği süper mini eteği ve terlikleriyle dikkat çekti.

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