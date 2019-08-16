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  3. 16 Ağustos 2019 10:44

Aleyna Tilki'ye pedofili tepkisi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla eleştirilerin hedefi oldu. Tilki, pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle tepki topladı.

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