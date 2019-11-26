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  3. 26 Kasım 2019 22:10

Ali Babacan ilk kez canlı yayında ! AK Parti'den neden istifa ettiğini açıkladı

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Ali Babacan, yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti'den neden istifa ettiğini anlatan Babacan, ''Hukukun üstünlüğü ilkesinin örselenmesi hepimizi rahatsız etti düzeltmek için de çok çaba gösterdik. Baktık düzelme olmuyor ve ciddi bir ayrışma yaşadık'' dedi.

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