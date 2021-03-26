Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Babacan konuşurken sahneye fırladı: Simit satmama izin vermiyorlar Ali Babacan konuşurken sahneye fırladı: Simit satmama izin vermiyorlar 26 Mart 2021 Cuma Saat: 18:30 Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Seyhan İlçesindeki kongrede, sahneye atlayan 12 yaşındaki çocuğun derdini dinledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605dfe21d0b20477de3b9f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis engeli Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar! ''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı 220 kilo ağırlığı kaldırırken göğüs kası yırtıldı Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine Çağlayan’da polis müdahalesi Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı Canlı yayında kedi operasyonu! Herkes ağzı açık izledi TV 100'de Sağlı Sollu programında kahkaha tufanı