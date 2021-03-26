  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ali Babacan konuşurken sahneye fırladı: Simit satmama izin vermiyorlar

Ali Babacan konuşurken sahneye fırladı: Simit satmama izin vermiyorlar

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Seyhan İlçesindeki kongrede, sahneye atlayan 12 yaşındaki çocuğun derdini dinledi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis engeli
Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar!
''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı
220 kilo ağırlığı kaldırırken göğüs kası yırtıldı
Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine Çağlayan’da polis müdahalesi
Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı
Canlı yayında kedi operasyonu! Herkes ağzı açık izledi
TV 100'de Sağlı Sollu programında kahkaha tufanı