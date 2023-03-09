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  4. Ali Babacan masada neler yaşandığını anlattı: Biraz yaralayıcı üslup vardı.

Ali Babacan masada neler yaşandığını anlattı: Biraz yaralayıcı üslup vardı.

Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan 3 günlüğüne ayrılmasının perde arkasını anlattı.

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