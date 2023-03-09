Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Babacan masada neler yaşandığını anlattı: Biraz yaralayıcı üslup vardı. Ali Babacan masada neler yaşandığını anlattı: Biraz yaralayıcı üslup vardı. 09 Mart 2023 Perşembe Saat: 22:10 Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan 3 günlüğüne ayrılmasının perde arkasını anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640a2f1c2f77486cd047b2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Menzil Cemaati'nden enkaz başında tövbe seansı rezaleti İstanbul'da 3 dakikada milyonluk soygun! İstanbul'un kuruyan barajlarının zemini otomobil çöplüğü çıktı Türkiye'nin ''sır'' şehri tam 4 bin yıl sonra aydınlatıldı Ceza indirimi almak için hamile kalan ''Altın Kızlar'' çetesi çökertildi İstanbul'da dev operasyon! Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi Büyükçekmece Gölü'nün son halini gören gözlerine inanamadı Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti! Defne Samyeli, müzisyen Çarı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı