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  4. Ali Babacan'a ''Hakkımı helal etmiyorum'' tepkisi

Ali Babacan'a ''Hakkımı helal etmiyorum'' tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Kuşadası ziyaretinde bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı

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