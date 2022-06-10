Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Babacan'a ''Hakkımı helal etmiyorum'' tepkisi Ali Babacan'a ''Hakkımı helal etmiyorum'' tepkisi 10 Haziran 2022 Cuma Saat: 16:45 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Kuşadası ziyaretinde bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a34b00283159670b33f3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi Nakliyeci çetesi çökertildi Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kaldılar Bakan Nebati'ye Nebati'ye çok sert eleştiri: ''O beyin sende yok!'' Toprak Mahsulleri Ofisi'nden buğday açıklaması Erdoğan köfteci çifti görünce konvoyunu durdurdu TEM Otoyolu savaş alanına döndü! İstanbul'da pes dedirten olay! TikTok'çular mahalleyi ayağa kaldırdı Et işleme tesisinde iğrenç görüntüler! Hepsine el konuldu