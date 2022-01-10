Ali Babacan'dan 20 Aralık iddiası: ''Merkez Bankası cayır cayır dolar satmış''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, doların 18 lira seviyesinden 11 liraya gerilediği 20 Aralık tarihiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ''Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış'' diyen Babacan, ''Aralık ayında Merkez Bankası tam 17 milyar dolarlık döviz satmış. Bu 17 milyarın da 9 milyar dolarını gizli saklı yöntemlerle yapmış. Açıklasınlar bu 17 milyar dolar nereye...

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