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  3. 09 Mart 2020 09:40

Ali Babacan'dan 'Erdoğan ile mücadele edebilecek misiniz' sorusuna yanıt

Yeni parti kurma hazırlıklarında sona yaklaşan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, FOX Tv canlı yayınında partinin kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na verileceğini açıkladı.

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