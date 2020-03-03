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  3. 03 Mart 2020 17:55

Ali Babacan'dan ilk video paylaşım geldi

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteklediği Ali Babacan yeni parti kuruluşu öncesinde ilk videosunu paylaştı.

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