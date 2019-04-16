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  3. 16 Nisan 2019 16:20

Ali İhsan Yavuz, YSK’da

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK’ya geldi.(İHA)

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