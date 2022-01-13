Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı 13 Ocak 2022 Perşembe Saat: 18:05 ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı. Öte uyandan şüphelinin eve girme anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e03fb4c21af252c926d7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Iğdır... Aç kalan kurtlar atı yedi Prof. Dr. Ceyhan: ''1 ay içinde 3 defa Omicron'a yakalananlar var'' 28 ilde ''Kene'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar ''Tasarruf için kuzu kestiriyorum'' diyen Destici'den yeni açıklama Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi BTP liderinden spekülatif piyasa açıklaması: ''Ülkeye trilyonlarca dolar sokacağım'' İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler