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Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı. Öte uyandan şüphelinin eve girme anı kameraya yansıdı.

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