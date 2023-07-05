Ali Koç açıkladı: Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı?

Memur maaş zammı ile seyyanen zam açıklandı

16'ncı katta kabus! Kendini boşluğa bıraktı ama bir mucize yaşandı!

İstanbul'da 3 saatte, 353 kaçak mülteci yakalandı

Adana'da ''sıradan'' bir gün... Bu görüntü olay oldu!

Büyük umutlarla aldığı yeni ev kabusu oldu

Eve giren 1.5 metrelik timsah böyle yakalandı

19 yıldır kesmediği bıyıklarının uzunluğu 1 metreyi aştı

Aleyna Tilki otelin havuzunda çocukluğuna döndü, havuzdaki dansıyla olay oldu

30 yıl sonra köylerine dönüp tarıma başladılar

Bu bir ilk! Bir robot ilk kez bu işi yaptı