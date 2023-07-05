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  4. Ali Koç açıkladı: Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı?

Ali Koç açıkladı: Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı?

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

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