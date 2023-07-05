Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Koç açıkladı: Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç açıkladı: Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? 05 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 18:05 Güncelleme: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 18:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a586b9b2bba24987777c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 19 yıldır kesmediği bıyıklarının uzunluğu 1 metreyi aştı 30 yıl sonra köylerine dönüp tarıma başladılar Sular yükseldi, Batık Şehir kayboldu Antalya açıklarında ölü yunus bulundu Yolcu otobüsü bariyerlerde asılı kaldı Dikkat! Türkiye'de kene vakaları artışa geçti Büyük umutlarla aldığı yeni ev kabusu oldu Adana'da ''sıradan'' bir gün... Bu görüntü olay oldu! İstanbul'da güpe gündüz kadına şiddet kamerada!