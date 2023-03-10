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  4. Ali Koç Fenerbahçe taraftarıyla böyle tartıştı: Sen dua et...

Ali Koç Fenerbahçe taraftarıyla böyle tartıştı: Sen dua et...

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir Fenerbahçe taraftarı arasındaki diyalog, sosyal medyada tepki çekti.

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