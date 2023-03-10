Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Koç Fenerbahçe taraftarıyla böyle tartıştı: Sen dua et... Ali Koç Fenerbahçe taraftarıyla böyle tartıştı: Sen dua et... 10 Mart 2023 Cuma Saat: 21:05 Güncelleme: 10 Mart 2023 Cuma 21:05 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir Fenerbahçe taraftarı arasındaki diyalog, sosyal medyada tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640b71608442de73ee0815a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seçim takvimi başladı: İkinci tura kalırsa seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan tarihi erken seçim imzasını attı Asrın felaketi vaka sayısını uçurabilir! Uzman isim açıkladı 2 bin 700 komando Hatay'dan böyle ayrıldı İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada Vicdansızlar! Depremzedelere akıl almaz tuzak! Bakan'dan Menzil tarikatı iddialarıyla ilgili tepki çeken açıklama Martı CEO'sundan erişim engeli açıklaması Cerrahpaşa'nın tahliyesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni karıştırdı