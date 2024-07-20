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  4. Ali Koç isyan bayrağını açtı: ''Sabrımız taşmak üzere''

Ali Koç isyan bayrağını açtı: ''Sabrımız taşmak üzere''

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği ’19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’ kutlamasında yaptığı konuşmada "sabrımız taşmak üzere" dedi.

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