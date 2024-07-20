Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Koç isyan bayrağını açtı: ''Sabrımız taşmak üzere'' Ali Koç isyan bayrağını açtı: ''Sabrımız taşmak üzere'' 20 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 09:46 Güncelleme: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:46 Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği ’19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’ kutlamasında yaptığı konuşmada "sabrımız taşmak üzere" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669b5d52e0d05231bf04ea03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Bir organize suç örgütü daha Kuyu'ya düştü Antalya'nın lüks otelinde skandal: Yatağını alıp restorana indi Down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmene tahliye Dünya'da kırmızı listede bulunan gizemli canlı Türkiye'de görüldü Uşak'ta 2 noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi Ayvalık'ta büyük orman yangını Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı