Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın? Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın? 20 Ağustos 2021 Cuma Saat: 10:01 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Helsinki maçının ardından açıklamalarda bulundu. Koç, konuşması sırasında ''Sörloth'' diye bağıran taraftara ''Bir dakika susar mısın lütfen?'' diyerek tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611f532c38155b36ff40f213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar İstanbul'da maganda terörü kamerada: Kabusu yaşadılar! Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler Nagehan Alçı'dan Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?'' Özür dilemek isterken tek yumrukla komaya girdi: Dehşet anları kamerada Külliye'de Atatürk'e sansür skandalı Haiti depreminde ölü sayısı yükseliyor Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü Belediye başkanının oğlu, yıkılan restoranın yerine yenisini yaptı