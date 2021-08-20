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  4. Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın?

Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Helsinki maçının ardından açıklamalarda bulundu. Koç, konuşması sırasında ''Sörloth'' diye bağıran taraftara ''Bir dakika susar mısın lütfen?'' diyerek tepki gösterdi.

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