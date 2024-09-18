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  4. Ali Sabancı ailece geçirdikleri tekne kazasını ilk kez anlattı

Ali Sabancı ailece geçirdikleri tekne kazasını ilk kez anlattı

Antalya'da konuşan iş insanı Ali Sabancı, geçen yıl ailesiyle geçirdiği tekne kazasından 9 gün sonra hastanede uyandığını belirterek, "Başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum" dedi.

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