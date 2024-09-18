Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Sabancı ailece geçirdikleri tekne kazasını ilk kez anlattı Ali Sabancı ailece geçirdikleri tekne kazasını ilk kez anlattı 18 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 12:35 Antalya'da konuşan iş insanı Ali Sabancı, geçen yıl ailesiyle geçirdiği tekne kazasından 9 gün sonra hastanede uyandığını belirterek, "Başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ea9efd52ce89abc9005873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu Bu haber ders kitaplarına konu oldu Burası Türkiye'nin tek kedi/köpek fabrikası: Onlarca cana kapılarını açtı Bisikletiyle Belçika'dan yola çıktı, Düzce'ye vardı İstanbul'da film gibi casus operasyonu: Site otoparkında cephanelik ele geçirildi Artvin'den korkunç görüntü: Taşan dereler denizle böyle buluştu Sakin şehrin cennet koyları hayran bırakıyor İnsanlık ölmüş dedirten olay 44 ilde operasyon düğmesine basıldı: 293 gözaltı