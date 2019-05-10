  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Mayıs 2019 17:30

Ali Yerlikaya, AK Parti ve CHP Grup Başkan Vekillerini kabul etti

İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP İBB Meclis Grup Başkan Vekili Av. Doğan Subaşı’nı kabul etti. İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Saraçhane’deki İBB Binası’nda AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı...

Video Galeri
Demir yüklü kamyonu 5 saniyede boşalttı
Demir yüklü kamyonu 5 saniyede boşalttı
Video Galeri
İranlılar ABD’ye ölüm sloganı attı
İranlılar "ABD’ye ölüm" sloganı attı
Video Galeri
Yüksek erik fiyatı hırsızların iştahını kabarttı
Yüksek erik fiyatı hırsızların iştahını kabarttı
Video Galeri
Hırka-i Şerif Ramazan’ın ilk Cuma’sında ziyarete açıldı
Hırka-i Şerif Ramazan’ın ilk Cuma’sında ziyarete açıldı
Video Galeri
Afrika’yı su kuyularıyla donatıyorlar
Afrika’yı su kuyularıyla donatıyorlar
Video Galeri
MSB paylaştı... Havada yakıt ikmali böyle yapılıyor !
MSB paylaştı... Havada yakıt ikmali böyle yapılıyor !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM