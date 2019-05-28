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  3. 28 Mayıs 2019 15:05

Alibeyköy Baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Alibeyköy Barajı’nda serinlemek için suya giren iki çocuk kayboldu. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Hakan Y. (14) ve Ahmet A. (13) isimli çocukları bulmak için çalışmaları sürüyor. (İHA)

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