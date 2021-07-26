Anasayfa Video Galeriler Gündem Alibeyköy Barajı'na akan dere tehlike saçıyor Alibeyköy Barajı'na akan dere tehlike saçıyor 26 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 12:30 İstanbul Sultangazi'den geçip Alibeyköy Barajı'na akan dereden su içen tavuklar telef oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fe80be6cac471d90581d3f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü Pes! Hırsızlar 10 katlı düğün pastasını çaldı AK Parti İl Başkanlığı'nda intihar girişimi Taksim'de meydan dayağı kamerada Kan donduran kaza kamerada Atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi Artvin'deki selde hayata bvağlayan komşu ipi kamerada Kılıçdaroğlu: ''Şimdi de Afgan seline tutulduk'' Üsküdar'da yangın paniği