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ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN ALARMI !
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  3. 23 Mayıs 2019 11:17

Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül'e: Hayatrımda yeri yok !

CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk olan Alişan, yıllar önce çok yakın olduğu Mahsun Kırmızıgül için ''Hayatımda yeri yok artık saygıda duymam'' dedi.

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