Alişan'dan ''öpüşme'' sorusuna olay yanıt

Alişan, Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanarak eşi Buse Varol ve kendisi hakkındaki soruları yanıtladı.

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