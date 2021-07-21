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Alişan'ın kardeşi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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