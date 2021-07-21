Anasayfa Video Galeriler Gündem Alişan'ın kardeşi koronavirüsten yaşamını yitirdi Alişan'ın kardeşi koronavirüsten yaşamını yitirdi 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 09:50 Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f7c3c590b843031e0b1e27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis memurunun evinden altın kaplama tuvalet çıktı Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu olay oldu Çin'de sel: En az 12 kişi hayatını kaybetti Fabrikada patlama! Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı Elazığ'da orman yangını... Cehenneme döndü! Metroda korku dolu anlar! Boyunlarına kadar suyun altında kaldılar AK Partili belediye su ve temizlik hizmetini vermeyince... Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız