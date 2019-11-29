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  3. 29 Kasım 2019 16:55

Alışveriş çılgınlığında kan aktı: 3 yaralı

Dünya ve Türkiye'de başlayan alışveriş çılgınlığı başka bir boyuta geçti. Maltepe'de bir mağazada yaşanan izdiham nedeniyle camlar kırıldı. Mağaza sahibi satışlara son verdi.

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