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Alışveriş merkezinde indirim izdihamı

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Sivas'ta alışveriş merkezinin açılışında özel indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

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