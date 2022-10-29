Anasayfa Video Galeriler Gündem Alışveriş merkezinde indirim izdihamı Alışveriş merkezinde indirim izdihamı 29 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 16:25 Güncelleme: 29 Ekim 2022 Cumartesi 16:25 Sivas'ta alışveriş merkezinin açılışında özel indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635d29c8b8a1b278744c79d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti İsrailli kadın askerlerin dans videosu ülkeyi karıştırdı Pes! Aksaray Belediyesi bir türlü Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayamadı! Ukrayna’daki savaş bölgesinde ilginç görüntü: Adanalı rapçinin şarkısını... Böyle vicdansızlık görülmedi Ümit Özdağ ''koşulsuz'' destekleyecekleri adayı açıkladı Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam!