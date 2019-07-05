Alışveriş merkezinin otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada
05 Temmuz 2019 10:20
Alışveriş merkezinin otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada
Ataşehir’de motosikletli iki şahıs, bir alış veriş merkezinin otoparkında vatandaşlara aldırmadan motosiklet çaldılar. Hırsızlardan biri kendi motosikletlerinde beklerken diğeri de park halindeki motosikleti çaldı, ardından iki motosikletle beraber otoparktan kaçtılar. Otoparkta yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde bir alış veriş...