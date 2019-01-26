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  3. 26 Ocak 2019 10:20

Alışveriş yapar gibi seçtikleri ayakkabıları çaldılar

İstanbul Eyüpsultan’da bir binaya dadanan ayakkabı hırsızları, bina sakinlerini canından bezdirdi. Rahat tavırlarla apartmana girip çıkan hırsızların alışveriş yapıyormuş gibi ayakkabıları teker teker inceleyerek çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Eyüpsultan’ın Yeşilpınar Mahallesi’nde 4 katlı bir binaya dadanan ayakkabı hırsızları, bina sakinlerini deyim yerindeyse canından...

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