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  3. 22 Ağustos 2019 17:12

Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptı

Karasu'da Merkez Plaj Caddesi'ndeki markete alışveriş yapmak için gelen kişi, bir süre reyonlar arasında gezdi.

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