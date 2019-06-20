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GENELKURMAY ÇATI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
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  3. 20 Haziran 2019 09:38

Alkol alan grup askeri tank ile sokakları birbirine kattı

Polonya’da alkol alan bir grup askeri tank ile kasaba sokaklarında tur attı. İhbar üzerine tankı durduran polis, alkollü sürücüyü gözaltına aldı ve tank çekici ile götürüldü.

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